Веризино-2 отключили от электроснабжения. Накануне жители пяти домов, а это около 500 квартир, остались без света и тепла. В холодных квартирах люди провели больше 8 часов. Причем, такие аварии в микрорайоне случаются регулярно. Подробности далее.

"Веризино-2" отключили от электроснабжения. Накануне жители пяти домов, а это около 500 квартир, остались без света и тепла. В холодных квартирах люди провели больше 8 часов. Причем, такие аварии в микрорайоне случаются регулярно. Подробности далее.В микрорайон Веризино-2 Анастасия Кудряшова вместе с двумя малолетними детьми переехала в июле этого года. Молодая мама обустроила себе уютную квартиру. Вот только что толку от всех этих устройств. Женщина не поесть детям не может приготовить, потому что электроплита не работает, не согреться."К свету подключены газовый котёл, без света он не работает, мультиварка, чайник, то же самое".Остывает квартира моментально. А свет отключают день через день, говорит молодая мама. В пятницу его не было 4 часа, в понедельник уже больше восьми. Накормить детей в таких условиях - уже проблема.Анастасия Кудряшова, житель дома № 37 по ул. Новгородская: "Я выходила на улицу вместе с детьми, разводила костёр, ставила чайник, чтобы детям хотя бы чая налить, хоть как-то еду разогреть".Анастасия такая не одна. Проблемы с регулярным отключением электроснабжения у жителей пяти домов. А это около 500 квартир. Заселяться новосёлы стали с лета нынешнего года, перебои с освещением начались с осени.Ирина Беликова, житель дома № 37 по ул. Новгородская: "Был момент, когда отключили, и было темно, светили телефонами, телефоны сели, ходили в темноте, ребёнок боялся, страшно, холодно, без еды, без света".Татьяна Колмыкова, житель дома № 37 по ул. Новгородская: "Каждый день почти. По 8 часов не бывает света, а то и больше".И если раньше ссылались на аварии, то теперь ситуация намного хуже, говорят жители. Отключили электричество с утра не из-за проблем на участке или оборвавшихся проводов. Сотрудники компании-застройщика пришли и вынули из электрощитков предохранители. Вынули специально, говорят собственники.Виолетта Ковалёва, житель дома № 37 по ул. Новгородская: "Он вырубил все рубильники и пробки вынул, скорее всего, потому что он не хочет за нас дальше платить, - мы ждём, а прораб, сотрудники - они ждут отмашки, отписки, чтобы включить рубильники обратно".Жители этих домов за свет действительно не платят. Давно ли? Кто как въехал. Соответствующие платёжки им должны присылать из управкомпании. Обслуживающая организация этого сделать не может, потому что у неё договора с ресурсниками нет. Застройщик необходимые для договора документы управленцам не предоставил.Юлия Тонявина, исполнительный ди⁠ректор УК Содействие и развитие: "Cейчас они ссылаются на то, что не заключён договор тех. присоединения, но за последний этап договора, как говорит ВОЭК, должен был заплатить застройщик, он за него не заплатил, соответственно, документация на дома по электроэнергии управляющей компании не передавалась. 13 марта мы сделали запрос на эту документацию, сейчас октябрь-месяц, на улице мороз, и происходит вот такая ерунда".А застройщик уверяет в обратном. Это выяснилось после телефонного разговора с исполняющим обязанности главного иженераДмитрий Липатов, и.о главного инженера компании застройщика: "Почему они раньше не оформляли договор, я не знаю". - "Потому что им техническую документацию застройщик не предоставлял". - "Всё было предоставлено. Если был осуществлён пуск электроэнергии, значит всё было предоставлено. Как они включили, если документации не было?"Пока "управляшка" и застройщик разбираются с документами, люди мёрзнут и готовят еду на костре во дворе. О ЧП в Веризино-2 мы сообщили пресс-секретарю губернатора Ольги Петровой. Она пообещала оперативно разобраться в этом вопросе. Через 15 минут после звонка свет в Веризино вновь появился и предохранители в электрощитках уже стояли. Во владимирской областной электросетевой компании, а именно они занимаются электроснабжением, нам пояснили: накануне во второй половине дня в срочном порядке была организована встреча с руководством управляющей компании.Максим Ефремов, пресс-секретарь АО ВОЭК: "Стали смотреть документы: как выяснилось, необходимого комплекта документов не было для того, чтобы нам подключить электроснабжение, но мы понимаем, что на улице минусовые температуры, срочно было принято решение принять заявление от управляющей компании. Эти шаги были сделаны для того, чтобы мы оперативно ещё вчера вечером могли подключить по постоянной схеме, дать напряжение в дома и согреть людей".Энергетики пояснили, вчерашний случай исключение из правил. Аварии там действительно происходят и виноваты в этом дорожники. Эти вопросы решают в рабочем порядке. Что же касается инцидента накануне, то больше подобных ситуаций возникнуть не должно. Управляющая компания заключила договор с энергоснабжающей организацией и с января жители Веризино-2 начнут получать платёжки за потреблённую электроэнергию. А вот кто заплатит за её потребление летом, осенью и в первый месяц зимы? По всей вероятности это будут жители, говорят энергетики, ведь услугой они же пользовались, и приборы учёта это зафиксировали.