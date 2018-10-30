Китайская компания OnePlus показала в Нью-Йорке флагманский смартфон OnePlus 6T. Новинка располагает 6,41-дюймовым дисплеем с каплевидной челкой и встроенным сканером отпечатков пальцев, двойной камерой и процессором Snapdragon 845. В США эту модель начнут продавать с 1 ноября по цене от $549.

Китайская компания OnePlus показала в Нью-Йорке флагманский смартфон OnePlus 6T. Новинка располагает 6,41-дюймовым дисплеем с каплевидной "челкой" и встроенным сканером отпечатков пальцев, двойной камерой и процессором Snapdragon 845. В США эту модель начнут продавать с 1 ноября по цене от $549.Аппарат обладает OLED-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9, а также батареей на 3700 мАч. Производитель утверждает, что реализованная им технология подэкранного биометрического датчика Screen Unlock — самая быстрая на рынке.Роль основной камеры исполняет двойной фотодатчик с разрешением 16 + 20 мегапикселей (f/1.7), фронтальной — 16-мп, сообщает The Verge. Также OnePlus 6T поддерживает новый режим Nightscape, улучшающий качество снимков в условиях тусклого освещения, что всегда было слабым местом смартфоном OnePlus."Замедленную" съемку устройство ведет со скоростью 480 кадров в секунду.∎"Убийца флагманов" OnePlus выпустит смарт-телевизор читайте такжеРаботает новинка на OxygenOS, установленной поверх Android 9 Pie. Базовая модель с флеш-накопителем на 128 гигабайт и 6 ГБ оперативной памяти обойдется в $549. За версию с 128/8 ГБ попросят $579, за 256/8 — $629.