Мужчина убедил потерпевшего в том, что он имеет связи и возможности для прекращения за денежное вознаграждение уголовного дела в отношении его знакомого и получил 2 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В полицию с заявлением обратился 59-летний москвич. Он рассказал, что в одном из кафе на Тверской улице неизвестный мужчина убедил его в том, что он имеет связи и возможности для прекращения за денежное вознаграждение уголовного дела в отношении его знакомого. После получения от заявителя денежных средств, якобы требуемых для прекращения уголовного дела, неизвестный скрылся и в дальнейшем перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Вадковском переулке задержали подозреваемого – 57-летнего мужчину, проживающего в столице. Установлено, что злоумышленник в действительности не имел ни возможности, ни намерений повлиять на ход уголовного дела. Деньги, полученные мошенническим путем, он потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60