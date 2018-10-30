Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на первый в сезоне этап Евротура - Кубок Карьяла. Соревнования пройдут в Хельсинки с 8 по 11 ноября.

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на первый в сезоне этап Евротура — Кубок Карьяла. Соревнования пройдут в Хельсинки с 8 по 11 ноября.Отметим, что в окончательный список игроков не вошли звездные нападающие санкт-петербургского СКА Павел Дацюк и Никита Гусев.Полностью состав сборной России, который опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России, выглядит следующим образом:вратари – Илья Коновалов ("Локомотив"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);защитники – Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – "Автомобилист"), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Виктор Антипин ("Металлург"), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА);нападающие – Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – "Салават Юлаев"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Анатолий Голышев ("Автомобилист").