Светлана Ходченкова удивила поклонников. В ее микроблоге
появилась фотография актрисы в постели. И без одежды.
Светлана Ходченкова удивила поклонников. В ее микроблоге
появилась фотография актрисы в постели. И без одежды.
Светлана Ходченкова изменила своим сетевым привычкам. Если
раньше ее Instagram представлял
собой отчет о проделанной работе – фотографии и видео со съемочных площадок -
то теперь в микроблоге все чаще появляются весьма откровенные снимки.
Недавно актриса делилась кадрами из фильма, где она играла
стриптизершу. Видимо, с точки зрения Светланы, опыт оказался положительным -
так что она решила продолжить в том же духе.
На последнем фото Ходченкова предстала без одежды. Актриса,
лежа в постели, любуется видом на море. Но море, видно, не то, на которое
желала попасть Светлана. "Ты хотела на море?! Ты на море!" – подписала снимок актриса.
Ходченкова сейчас в Архангельской области. Она занята в
спектакле "История любви. Комедия ошибок". В партнерах у Светланы – Петр Красилов, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко, пишет "Вокруг
ТВ".
Снимок поклонникам актрисы понравился, Ходченкову осыпали
комплиментами. "Отличная
фотография. очень стильно", "Потрясающее фото, потрясающая Вы", "Света
красавица", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред).
Ранее Дни.ру сообщали, что снимок с актрисой Светланой
Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди
подписчиков. Его опубликовала в Сети Марина Александрова.
Оказалось, что Александрова всего лишь проанонсировала
продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок. На снимке
Светла Ходченкова в образе будущей мамы. "Потому что на десять девчонок по
статистике девять ребят… Было весело", – подписала в шутку свой пост
Александрова.
Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность.
Однако в реальности у Ходченковой пока нет детей.