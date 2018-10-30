Светлана Ходченкова удивила поклонников. В ее микроблоге появилась фотография актрисы в постели. И без одежды.

Светлана Ходченкова удивила поклонников. В ее микроблогепоявилась фотография актрисы в постели. И без одежды.Светлана Ходченкова изменила своим сетевым привычкам. Еслираньше ее Instagram представлялсобой отчет о проделанной работе – фотографии и видео со съемочных площадок -то теперь в микроблоге все чаще появляются весьма откровенные снимки.Недавно актриса делилась кадрами из фильма, где она играластриптизершу. Видимо, с точки зрения Светланы, опыт оказался положительным -так что она решила продолжить в том же духе.На последнем фото Ходченкова предстала без одежды. Актриса,лежа в постели, любуется видом на море. Но море, видно, не то, на котороежелала попасть Светлана. "Ты хотела на море?! Ты на море!" – подписала снимок актриса.Ходченкова сейчас в Архангельской области. Она занята вспектакле "История любви. Комедия ошибок". В партнерах у Светланы – Петр Красилов, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко, пишет "ВокругТВ".Снимок поклонникам актрисы понравился, Ходченкову осыпаликомплиментами. "Отличнаяфотография. очень стильно", "Потрясающее фото, потрясающая Вы", "Светакрасавица", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред).Ранее Дни.ру сообщали, что снимок с актрисой СветланойХодченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций средиподписчиков. Его опубликовала в Сети Марина Александрова.Оказалось, что Александрова всего лишь проанонсировалапродолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок. На снимкеСветла Ходченкова в образе будущей мамы. "Потому что на десять девчонок постатистике девять ребят… Было весело", – подписала в шутку свой постАлександрова.Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность.Однако в реальности у Ходченковой пока нет детей.