О таких, как сотрудник Министерства финансов
Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании
Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой
случайности не попал на борт.
О таких, как сотрудник Министерства финансов
Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании
Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой
случайности не попал на борт.
Чиновник
рассказал, что опоздал на самолет из-за пробок. По словам Сетьявана, злополучным
рейсом полетели около 20 его коллег и друзья.
Мужчина приехал в аэропорт
через десять минут после взлета лайнера. Он узнал о крушении по прибытии в Панкалпинанг другим рейсом, сообщает Channel News Asia. Сетьяван
добавил, что очень благодарен судьбе.
Напомним, что трагедия произошла
29 октября. Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, отправившийся из
Джакарты в Панкалпинанг, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту вместе с экипажем было 189 человек. Самолет потерпел крушение в
Яванском море. Никто не выжил.
Спасатели уже обнаружили место падения воздушного судна,
его обломки, личные вещи пассажиров. Семьям жертв выплатят компенсацию – более трех тысяч долларов.
Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла в
Индонезии в декабре 2014 года. Тогда рухнул лайнер компании AirAsia,
следовавший из Сурабаи в Сингапур. Погибли 162 человека.