О таких, как сотрудник Министерства финансов Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой случайности не попал на борт.

О таких, как сотрудник Министерства финансовИндонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпанииLion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливойслучайности не попал на борт.Чиновникрассказал, что опоздал на самолет из-за пробок. По словам Сетьявана, злополучнымрейсом полетели около 20 его коллег и друзья.Мужчина приехал в аэропортчерез десять минут после взлета лайнера. Он узнал о крушении по прибытии в Панкалпинанг другим рейсом, сообщает Channel News Asia. Сетьявандобавил, что очень благодарен судьбе.Напомним, что трагедия произошла29 октября. Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, отправившийся изДжакарты в Панкалпинанг, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту вместе с экипажем было 189 человек. Самолет потерпел крушение вЯванском море. Никто не выжил.Спасатели уже обнаружили место падения воздушного судна,его обломки, личные вещи пассажиров. Семьям жертв выплатят компенсацию – более трех тысяч долларов.Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла вИндонезии в декабре 2014 года. Тогда рухнул лайнер компании AirAsia,следовавший из Сурабаи в Сингапур. Погибли 162 человека.