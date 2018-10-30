О таких, как сотрудник Министерства финансов Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой случайности не попал на борт.

О таких, как сотрудник Министерства финансовИндонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпанииLion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливойслучайности не попал на борт.Чиновникрассказал, что опоздал на самолет из-за пробок. По словам Сетьявана, злополучнымрейсом полетели около 20 его коллег и друзья.Мужчина приехал в аэропортчерез десять минут после того, как самолет уже взлетел. Он отметил, что узнал отрагедии лишь после прилета в Пангкалпинанг другим рейсом, сообщает Channel News Asia. Сетьявандобавил, что очень благодарен судьбе.Напомним, трагедия произошла29 октября. Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, вылетевший изДжакарты в Панкалпинанг, пропал с радаров через13 минут после взлета. На бортусамолета вместе с экипажем находились 189 человек. Самолет потерпел крушение вЯванском море.Никто не выжил. Спасатели уже обнаружили место крушения самолета,его обломки, личные вещи пассажиров. Семьям жертв крушенияBoeing выплатят компенсацию размером более трех тысяч долларов.Отметим, предыдущая крупная авиакатастрофа произошла вИндонезии в декабре 2014 года. Тогда потерпел крушение лайнер компании AirAsia,следовавший из города Сурабая в Сингапур. Погибли тогда 162 человека.