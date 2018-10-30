Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сообщила, что не смогла связаться с Александров Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении разведчика и его дочери. Об этом Виктория Скрипаль рассказала одному из российских информационных агентств.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сообщила, что не смогла связаться с Александров Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении разведчика и его дочери. Об этом Виктория Скрипаль рассказала одному из российских информационных агентств.Ранее женщина заявила, что хочет поговорить с Петровым и Бошировым, чтобы узнать, причастны ли они к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Она опубликовала пост-обращение на своей странице в Facebook."Я приглашаю к открытому диалогу Александра Петрова и Руслана Боширова... Пока без вынесения нашего диалога на обсуждение в СМИ. Уверена, мы все вместе сможем разобраться и понять, как действовать дальше, – написала Виктория, – Прошу откликнуться Вас, обменяться контактными данными и попробовать разобраться в ситуации".Однако никакого ответа племянница Сергея так и не получила. "Я просто опубликовала – и тишина", – передает слова женщины РИА Новости.Ранее Виктория Скрипаль призналась, что боится за себя и родных. Она считает, что британские спецслужбы могут использовать против нее "фанатиков". "Я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то движет, те же британские спецслужбы", – заявила племянница Скрипаля журналистам. Виктория утверждает, что многие люди заинтересованы в том, чтобы она не комментировала этот инцидент.Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта этого года. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту. Москва категорически отрицает свою вину в отравлении семьи Скрипалей и призывает провести всестороннее расследование.