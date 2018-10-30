Специалисты Мосприроды не рекомендуют кормить белок в парках и лесах. Белки – это дикие животные, и предсказать их поведение невозможно. Они могут являться носителями опасных заболеваний.

Специалисты "Мосприроды" не рекомендуют кормить белок в парках и лесах.В ведомстве РИА Новости рассказали, что с наступлением холодов москвичи стали подкармливать белок и птиц, чтобы помочь им пережить зиму. Некоторые издания даже публикуют информацию, где можно покормить белок с рук. Однако делать этого не надо.Во-первых, белка хоть и небольшое, но дикое животное, и предсказать его поведение невозможно. Во-вторых, зубы у белки очень острые, поэтому укус может быть болезненным. И в-третьих, белка может быть носителем опасных заболеваний. Если вас укусила белка, нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение для проведения вакцинации.Между тем ранее "Мосгорпарк" опубликовал список столичных парков, где можно покормить белок. В некоторых из них даже есть автоматы по продаже корма.Недавно в США умер 61-летний мужчина, который неоднократно ел белок, причем не брезговал он и субпродуктами, в том числе и мозгом животных. В итоге у него развилась болезнь Крейцфельдта-Якоба.