Правоохранители отметили важность рассмотрения вопросов борьбы с наркоманией в контексте озвученной темы.

Во Владимире состоялся межрегиональный семинар, посвященный темам популяризации здорового образа жизни и внедрения инновационных образовательных методик в систему воспитания молодежи. Одним из спикеров мероприятия стал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области полковник полиции Пётр Бузин.Выступая перед собравшимися, Пётр Александрович отметил важность рассмотрения вопросов борьбы с наркоманией в контексте озвученной темы, ведь именно в молодом возрасте формируются привычки, способные отразиться на всей дальнейшей жизни человека.Полковник полиции озвучил данные, согласно которым сегодня в регионе ведется активная работа по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере оборота запрещенных веществ, проводятся профилактические мероприятия, направленные на просвещение в вопросах вреда потребления наркотиков.Особое внимание Пётр Бузин акцентировал на деятельности волонтерских антинаркотических движений, с которыми сотрудники полиции тесно взаимодействуют. Сегодня более 750 волонтеров занимаются выявлением сайтов с контентом пронаркотической направленности. В текущем году при содействии добровольцев выявлено более 9000 сайтов и ссылок.Также было отмечено, что УНК УМВД России по Владимирской области уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств. При этом используются разные методики, в том числе, творчество. В начале года по инициативе УНК регионального Управления МВД в регионе проведен конкур рисунков «Спасем жизнь вместе!». На суд жюри было представлено более 112 рисунков. Сюжеты представленных конкурсантами работ отражали негативные последствия употребления наркотиков, противопоставляя их счастливым картинкам здоровой жизни.Летом текущего года сотрудники Управления наркоконтроля приняли участие в сверхмарафоне «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!», преодолев вместе с другими участниками несколько километров дистанции и личным примером показав, что здоровый человек сможет преодолеть даже самый сложный путь.В заверении выступления Петр Бузин ответил на вопросы участников семинара.