В одном из продуктовых магазинов, расположенных на Кустанайской улице, неизвестный похитил из кармана куртки женщины кошелек, в котором находились документы и денежные средства...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали 47-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, 57-летней жительницы столицы, в одном из продуктовых магазинов, расположенных на Кустанайской улице, неизвестный похитил из кармана ее куртки кошелек, в котором находились документы и денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель столицы, у которого была обнаружена и изъята часть похищенного.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22