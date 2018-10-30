Бывшая жена Александра Кержакова Екатерина Сафронова была главным действующим лицом в скандале с запрещенными веществами, футболист даже отсудил у нее их общего сына и теперь воспитывает его самостоятельно. Сафронова рассказала о том, как с ней себя вели полицейские, которые пытались отыскать наркотики даже в памперсе ее дочери.

Бывшая жена Александра Кержакова Екатерина Сафронова была главным действующим лицом в скандале с запрещенными веществами, футболист даже отсудил у нее их общего сына и теперь воспитывает его самостоятельно. Сафронова рассказала о том, как с ней себя вели полицейские, которые пытались отыскать наркотики даже в памперсе ее дочери.Сейчас Александр Кержаков судится с женой Миланой за их общего сына Артемия. Однако суд на предварительном слушании постановил, что до момента вынесения основного вердикта малыш должен проживать с матерью. Несогласный с таким решением Александр ребенка жене так и не отдал. И тогда Милана обратилась к мужу публично."Ты сам вредишь нашему сыну. Ты пугаешь меня новым адвокатом. Как твой адвокат объяснит подбрасывание наркотиков бывшей жене? Тем более, что у меня сохранилась переписка, где ты сам об этом пишешь", – приводит слова Миланы Кержаковой со ссылкой на ее аккаунт в соцсети Instagram.Впрочем, вскоре женщина удалила публикацию, однако журналисты схватились за эти данные и связались с Екатериной Сафроновой, именно ее имела в виду под словами "бывшая жена" Милана. Та рассказала, как в конце 2016 года ее вместе с шестимесячной дочкой Стефанией (младшая дочь от третьего брака. – Прим.ред.) остановили возле дома неизвестные люди и, представившись сотрудниками полиции, но не показав удостоверения, начали надевать на нее наручники.Сафроновой объяснили, что ее задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Эти люди обыскали все вещи Екатерины, однако, ничего не найдя, повезли в отделение. Там было принято решение проверить Стешу. Для этого была вызвана скорая помощь."Когда приехали врачи, они были в шоке и заявили, что полицейские устроили цирк. В памперсе, естественно, ничего не нашли. Моя измученная дочь уснула у меня на руках, а через несколько часов приехал отец ребенка и забрал ее домой", – рассказала Сафронова. А ее всю ночь продержали в отделении и лишь под утро отправили домой.Теперь Екатерина убеждена, что тогдашние события происходили по чьему-то злому умыслу. "У меня и раньше были догадки, кто мог приложить к этому руку, но после того, как Милана сама выложила такое заявление, я стала уверенной в этом. Получается, любого человека можно посадить, вопрос только в деньгах?" – задала риторический вопрос Сафронова.Самое интересное, что тогда Екатерина не судилась с бывшим мужем. "Если бы он думал о детях, он никогда бы не выставлял матерей своих детей в таком свете. Кержаков очень мстительный человек, который упивается болью других людей. И это страшно", – заключила Екатерина.