Злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, незаметно достала кошелек из незакрытой сумочки потерпевшей, после чего скрылась...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 29-летнюю женщину по подозрению в краже кошелька в храме.В полицию поступило сообщение от 68-летней москвички. Женщина рассказала, что, выйдя из храма после службы, она обнаружила пропажу своего кошелька из сумочки.В результате проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемую на Сеславинской улице.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, незаметно достала кошелек из незакрытой сумочки потерпевшей, после чего скрылась. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-службы УВД по ЗАО(499) 233-91-93