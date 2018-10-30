Из 24 проб «молочки» - 12 оказались фальсифицированными

Из 24 проб «молочки» - 12 оказались фальсифицированнымиРегиональное управление Россельхознадзора выбрало на проверку 24 пробы молочной продукции, которую привозят в соцучреждения области. Поводом для этого стали частные обращения горожан, которые недовольны качеством «молочки» в детских садах и школах, а также в домах престарелых и медицинских учреждениях.Выяснилось, что половина из проб не соответствуют требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции». Так, например, в двух случаях в сливочном масле нашли растительные жиры. А в партиях творога, сметаны и молока обнаружили бактерии группы кишечной палочки.Специалисты ведомства направили документы для приостановления действия декларации у производителей ООО «Молодел» и ООО «Милкинглайн» из Московской области.Выявление некачественных продуктов продолжается.