В Киеве готовятся к дальнейшему распаду Украины. Помимо проблем с Донбассом, а также трудностей в Закарпатье, Незалежная рискует получить новый территориальный спор в районе Азовского моря. Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

В Киеве готовятся к дальнейшему распаду Украины. Помимо проблем с Донбассом, а также трудностей в Закарпатье, Незалежнаярискует получить новый территориальный спор в районе Азовского моря.Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины повопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.Вседело в двухстороннем договоре Москвы и Киева от 2003 года, которыйрегулировал использование Азовского моря и Керченского пролива. Пословам Зеркаль, ни одна из статей соглашения, в том числе о делимитации региона (отсутствия в нем военных сил).Чтокасается денонсации договора, уверена чиновник в эфире программы"Свобода слова", то пользы Украина от такого шага не получит. "Мы можемполучить новый территориальный спор с Россией по делимитации Азовскогоморя", – заявила замминистра иностранных дел Незалежной.Напомним,ранее Украина заявила о скором расторжении договора по сотрудничеству вАзовском море. По словам министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина, у Киева на этот счет есть "четкая стратегия"."Всядоговорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана на100%. Договор относительно Азова, конечно, в будущем работать не будет",– сказал глава ведомства. Впрочем, конкретных дат он не озвучил.Законопроекто разрыве договора с Россией об использовании Азовского моря уже внесенв Верховную раду. По мнению инициаторов, Москва нарушила соглашение,построив Крымский мост. По мнению Киева, трасса через Керченский проливпрепятствует заходу судов в расположенные в регионе порты.