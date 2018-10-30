В Киеве готовятся к дальнейшему распаду Украины. Помимо проблем с Донбассом, а также трудностей в Закарпатье, Незалежная
рискует получить новый территориальный спор в районе Азовского моря.
Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по
вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
В Киеве готовятся к дальнейшему распаду Украины. Помимо проблем с Донбассом, а также трудностей в Закарпатье, Незалежная
рискует получить новый территориальный спор в районе Азовского моря.
Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по
вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
Все
дело в двухстороннем договоре Москвы и Киева от 2003 года, который
регулировал использование Азовского моря и Керченского пролива. По
словам Зеркаль, ни одна из статей соглашения, в том числе о делимитации региона (отсутствия в нем военных сил).
Что
касается денонсации договора, уверена чиновник в эфире программы
"Свобода слова", то пользы Украина от такого шага не получит. "Мы можем
получить новый территориальный спор с Россией по делимитации Азовского
моря", – заявила замминистра иностранных дел Незалежной.
Напомним,
ранее Украина заявила о скором расторжении договора по сотрудничеству в
Азовском море. По словам министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина, у Киева на этот счет есть "четкая стратегия".
"Вся
договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана на
100%. Договор относительно Азова, конечно, в будущем работать не будет",
– сказал глава ведомства. Впрочем, конкретных дат он не озвучил.
Законопроект
о разрыве договора с Россией об использовании Азовского моря уже внесен
в Верховную раду. По мнению инициаторов, Москва нарушила соглашение,
построив Крымский мост. По мнению Киева, трасса через Керченский пролив
препятствует заходу судов в расположенные в регионе порты.