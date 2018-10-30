Протесты на мероприятиях, которые проводит в преддверии президентских выборов Юлия Тимошенко, организованы Службой безопасности Украины. А указания спецслужбы получают лично от Петра Порошенко, уверена экс-премьер и оппозиционный украинский политик.

Протесты на мероприятиях, которые проводит в преддвериипрезидентских выборов Юлия Тимошенко, организованы Службой безопасностиУкраины. А указания спецслужбы получают лично от Петра Порошенко, уверенаэкс-премьер и оппозиционный украинский политик.Наиболее ярким примером преследований со стороны СБУ ЮлияТимошенко считает случай в церкви, расположенной рядом с линией разграничения вДонбассе. Как рассказала кандидат в президенты Украины, на православныйпраздник она приехала в этот храм помолиться. На выходе ее встретили около 10человек с плакатами, на которых были нелицеприятные высказывания в адресбывшего премьера.Юлия Тимошенко уверена, что этих людей нанял при посредничествеспецслужб нынешний глава Украины Петр Порошенко. По ее словам, служители церквиузнали в митингующих с плакатами рядовых работников местной службы безопасности.Кроме того, выступая на национальном форуме "Новаястратегия мира и безопасности", Тимошенко пообещала опробовать на ПетреПорошенко "нулевую терпимость к коррупции" в случае победы навыборах."Обещание президента Петра Порошенко относительнонулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите,то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко иего коррупционном окружении", – приводит заявление политика РИА Новости.Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Многиеполитики уже начали предвыборную агитацию. Лидер партии "Батькивщина"Юлия Тимошенко уже несколько месяцев возглавляет рейтинг.