Протесты на мероприятиях, которые проводит в преддверии
президентских выборов Юлия Тимошенко, организованы Службой безопасности
Украины. А указания спецслужбы получают лично от Петра Порошенко, уверена
экс-премьер и оппозиционный украинский политик.
Протесты на мероприятиях, которые проводит в преддверии
президентских выборов Юлия Тимошенко, организованы Службой безопасности
Украины. А указания спецслужбы получают лично от Петра Порошенко, уверена
экс-премьер и оппозиционный украинский политик.
Наиболее ярким примером преследований со стороны СБУ Юлия
Тимошенко считает случай в церкви, расположенной рядом с линией разграничения в
Донбассе. Как рассказала кандидат в президенты Украины, на православный
праздник она приехала в этот храм помолиться. На выходе ее встретили около 10
человек с плакатами, на которых были нелицеприятные высказывания в адрес
бывшего премьера.
Юлия Тимошенко уверена, что этих людей нанял при посредничестве
спецслужб нынешний глава Украины Петр Порошенко. По ее словам, служители церкви
узнали в митингующих с плакатами рядовых работников местной службы безопасности.
Кроме того, выступая на национальном форуме "Новая
стратегия мира и безопасности", Тимошенко пообещала опробовать на Петре
Порошенко "нулевую терпимость к коррупции" в случае победы на
выборах.
"Обещание президента Петра Порошенко относительно
нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите,
то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и
его коррупционном окружении", – приводит заявление политика РИА Новости.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Многие
политики уже начали предвыборную агитацию. Лидер партии "Батькивщина"
Юлия Тимошенко уже несколько месяцев возглавляет рейтинг.