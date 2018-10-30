На шоу Вечерний Ургант украинская певица Елка и Иван Ургант исполнили песню актера Николая Караченцова из фильма Маленькое одолжение – так он почтили память талантливого артиста. Изначально Елка должна была исполнить один из своих хитов.

На шоу "Вечерний Ургант" украинская певица Елка и Иван Ургант исполнили песню актера Николая Караченцова из фильма "Маленькое одолжение" – так он почтили память талантливого артиста. Изначально Елка должна была исполнить один из своих хитов.Ведущий Иван Ургант напомнил зрителям, что в понедельник, 29 октября, Москва прощалась с актером Николаем Караченцовым. "Несмотря на то что мы планировали и готовили другу песню Елка согласилась вместе с нами напомнить и вам и нам о замечательном артисте, который потрясающе пел", – сказал ведущий. Елка и Ургант исполнили песню "Кленовый лист".Музыку к песне "Кленовый лист" написал композитор Максим Дунаевский, а слова – поэт-песенник Леонид Дербенев. Она прозвучала в фильме "Маленькое одолжение", где Караченцов сыграл эстрадного певца Валентина Озерникова, который бросил жену и сына ради славы, но в конце концов понял, что совершил ошибку.Напомним, что народный артист России Николай Караченцов скончался от остановки сердца в прошлую пятницу, 26 октября. Актер сыграл около ста ролей в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других. Караченцов также много играл в театре. Среди наиболее заметных спектаклей можно назвать постановки "Юнона и Авось", "Золотой ключик", "Мольер", "Жестокие игры", "Диктатура совести".