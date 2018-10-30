В Китае автобус, проезжающий по мосту, врезался в легковой автомобиль, пробил ограждение, упал в Янцзы и утонул. В нем находилось 15 человек. Найдены два погибших пассажира. Спасательные работы продолжаются.

В Китае автобус, проезжающий по мосту, врезался в легковой автомобиль, пробил ограждение, упал в Янцзы и утонул — инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 октября, в муниципалитете Чунцин.Первоначально предполагалось, что в аварии виновата женщина-водитель, перепутавшая полосу движения — после ДТП ее госпитализировали и в больнице она была допрошена.Однако после того, как полиция получила в свое распоряжение видео с моментом столкновения, было объявлено, что водитель легковушки ни в чем не виноват и не мог предотвратить аварию. Таким образом, причина резкого поворота автобуса пока что остается неизвестной.В настоящее время спасательные работы ведутся третий день. С помощью беспилотного устройства, оснащенного сонарными датчиками, обнаружено местоположение автобуса — после падения с моста его отнесло течением, он быстро затонул и оказался на глубине 71 метра.Из воды извлечены два погибших пассажира. Еще 13 человек из 15, находившихся в автобусе в момент падения с моста, пока не найдены.