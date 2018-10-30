Модернизация единственного российского авианосца Адмирал Кузнецов на Мурманском судоремонтном заводе в поселке Росляково завершилась досадным инцидентом - при спуске на воду затонул плавающий док ПД-50, сопоставимый по размерам с Красной площадью. СКР опубликовал видео с места ЧП.

Модернизация единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" на Мурманском судоремонтном заводе в поселке Росляково завершилась досадным инцидентом — при спуске на воду затонул плавающий док ПД-50, сопоставимый по размерам с Красной площадью. СКР опубликовал видео с места ЧП.На кадрах виден док ПД-92, который примерно в четыре раза меньше ПД-50. Последний располагался слева от него, но целиком ушел под воду — на поверхности видна лишь металлическая кромка. Оба башенных крана, которые находились на его бортах, упали во время аварии: один тут же опустился на дно, второй рухнул на авианосец, пробив в его палубе дыру 4 на 5 метров.Травмы получили четыре человека, один пропал без вести. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ. Представитель "Звездочки" Евгений Гладышев рассказал ТАСС, что причиной происшествия стало отключение насосов из-за скачка напряжения в электросети в момент спуска крейсера на воду, что привело к погружению дока.Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов выразил сомнения в целесообразности подъема ПД-50, введенного в эксплуатацию 38 лет назад."Сказать точно, насколько возможно поднять этот док, можно будет после того, как этот объект обследуют водолазы и посмотрят, в каком состоянии находится оборудование. Глубины у причальной стенки 82-го завода весьма большие. Даже не опираясь на техническую возможность, эта операция будет непростой и, скорее всего, очень дорогостоящей", — признал он в беседе с "Интерфаксом".При этом у Объединенной судостроительной корпорации остается контракт с Минобороны на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации "Адмирала Кузнецова". Согласно его условиям, авианосец должен быть возвращен в строй в 2021 году, но ПД-50 был единственным доком в России, который мог принимать корабли такого уровня.