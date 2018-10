Исполнительный продюсер Аль Джин, похоже, опроверг тревожные слухи о том, что знаменитый персонаж Симпсонов Апу может исчезнуть из сериала из-за того, что многие зрители внезапно признали его образ оскорбительным для индийцев. Джин намекнул, что прощаться с Апу пока рано.

Исполнительный продюсер Аль Джин, похоже, опроверг тревожные слухи о том, что знаменитый персонаж "Симпсонов" Апу может исчезнуть из сериала из-за того, что многие зрители внезапно признали его образ оскорбительным для индийцев. Джин намекнул, что прощаться с Апу пока рано, сообщает британская телерадиокомпания BBC.В конце октября продюсер шоу Castlevania на Netflix Ади Шанкар заявил, что, по его информации "оскорбительный для многих" персонаж Апу Нахасапимапетилон вскоре исчезнет из "Симпсонов". Эта новость взбудоражила поклонников сериала и журналистов.Через несколько дней на заявление Шанкара ответил исполнительный продюсер сериала "Симпсонов" Аль Джин."Ади Шанкар не является продюсером шоу. Всего ему самого лучшего, но говорить от лица нашей команды он не может", — отметил Джин в своем "Твиттере".Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.— Al Jean (@AlJean) 28 октября 2018 г.В ответ на это Шанкар предложил Джину поговорить и обсудить возникшие между ними противоречия.I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.— Adi Shankar (@adishankarbrand) 29 октября 2018 г.В комментариях в ответ на это спрашивают, какое Шанкар имеет отношение к сериалу, чтобы создатели "Симпсонов" о чем-то с ним договаривались. Впрочем, персонаж Апу действительно возмущает некоторых зрителей. КомикХари Кондаболу не раз высказывался на этот счет