В Сети появилось архивное видео, на котором Алла Пугачева заявила о том, что у нее наступает вторая молодость. А также Примадонна откровенно заявила об увлечении молодыми мальчиками.

В Сети появилось архивное видео, на котором Алла Пугачева заявила о том, что у нее наступает вторая молодость. А также Примадонна откровенно заявила об увлечении "молодыми мальчиками".В Сети распространился отрывок старого выступления Аллы Пугачевой. На нем артистка представлена в черных обтягивающих лосинах по тогдашней моде, черной кофте, белом пиджаке с короткими рукавами и в тон ему газовом шарфике. Завершали образ пышные рыжие локоны. В перерыве между песнями Пугачева обратилась к зрителям с предупреждением."Не хочу, товарищи и не собираюсь! Аахахаха... О чем я вас должна предупредить. Я еще чего-нибудь отчебучу. У меня наступает второе дыхание, а,может быть, это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте, да, увлекаются молодыми мальчиками. Аахахахха", – сообщила в микрофон хохочущая Примадонна.Отметим, что с тех пор Алла Пугачева не изменяет себе. публике широко известны ее романтические отношения с артистами Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым, на протяжении нескольких лет она состояла в браке с певцом Филиппом Киркоровым. В последние годы Примадонна счастлива в союзе с юмористом, шоуменом, телеведущим Максимом Галкиным.супружеское благополучие. При этом, в недавнем интервью Примадонна призналась, что они с Максимом очень разные. "У нас абсолютно расходятся вкусы, но мне это все равно безумно нравится, потому что ведь какой парень..." – заключила артистка, буквально сияя от счастья.Семья живет в подмосковной деревне Грязь, в доме, больше напоминающем замок. По признанию Примадонны, она была против, узнав, что Максим хочет строить "этот Диснейленд". "Горгульи у входа... Я даже их боялась! Макс – такой старичок, заблудившийся в детстве", – отметила Пугачева. По мнению артистки, в Галкине сочетаются детство и мудрость. "Теперь я любуюсь этим", – призналась Примадонна.