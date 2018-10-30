Президент РФ Владимир Путин обещает бывшим главам регионов использовать их жизненный и профессиональный опыт на других участках работы.

Президент РФ Владимир Путин обещает бывшим главам регионов использовать их жизненный и профессиональный опыт на других участках работы.Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил на встрече с ушедшими в отставку губернаторами.Он пожелал им успехов и подчеркнул, что жизненный и профессиональный опыт отставников будет использоваться "на других участках работы".Путин отметил, что никто лучше руководителей субъектов не знает, насколько сложна работа на таком посту. По словам президента России, при этом главное не величина региона, а отношение человека к тому, насколько он стремится сделать жизнь людей лучше – в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды.