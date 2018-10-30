30 октября президент России проведет встречу с губернаторами регионов, которые недавно ушли в отставку со своих постов.

30 октября президент России проведет встречу с губернаторами регионов, которые недавно ушли в отставку со своих постов."Это уже не первая такая встреча — дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы, работал", — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что "какие-то слова президента на этой встрече станут открытыми для СМИ".25 октября Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой. Ранее свои посты покинули руководитель Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Курской области Александр Михайлов, губернатор Липецкой области Олег Королев, глава Курганской области Алексей Кокорин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.