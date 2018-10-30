Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей
Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей
В дежурную часть полиции по Вязниковскому району сообщили о краже сувенирной продукции из кафе в деревне Илевники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
На месте происшествия правоохранители увидели разбитую витрину. Сотрудник кафе рассказал, что неизвестный молодой человек стащил из нее деревянные флейты и несколько ножей, после чего убежал. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.
Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 21-летний вязниковец. Он оправдался, что совершил преступление будучи сильно пьяным.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенные сувениры полицейские изъяли.