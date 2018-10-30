Саша Черно опровергла слухи о своей беременности. Звезда Дома-2 разочаровала поклонников, объяснив, что они неверно истолковали намеки ее жениха Иосифа Оганесяна.

Саша Черно опровергла слухи о своей беременности. Звезда"Дома-2" разочаровала поклонников, объяснив, что они неверноистолковали намеки ее жениха Иосифа Оганесяна.Шквал поздравлений со скорым прибавлением в семействеобрушился на Сашу Черно после того, как ее жених опубликовал в Instagram снимок УЗИ. В подписипод фото подписчики увидели намек на то, что результаты исследованияпринадлежат его невесте.Однако выяснилось, что фанаты звезд реалити-шоупоторопились. Саша заявила, что пока беременеть не собирается. По словам Черно,ей предстоит пропить курс таблеток и сбросить пару десятков килограммов прежде,чем она решится завести ребенка."Нет, ребятки. Я не беременна. Мне в целом беременетьближайшие месяца два нельзя. Нужно скинуть 10-15 килограммов и пройти курслечения. Пополнение будет, будем работать над этим во время медового месяца наотдыхе", – написала Саша. Тем не менее, она поблагодарила фанатов за то,что они радуются за нее с Иосифом и высказывают свою поддержку.22 октября Саша Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС.Церемония бракосочетания звезд телепроекта "Дом-2" назначена на 22декабря, напоминает "Вокруг ТВ". К этому времени Черно планируетсбросить более десяти килограммов, а еще больше – после свадьбы. Сашаподчеркивает, что намерена похудеть, и только потом рожать ребенка.Поклонникам звезда сообщает, что ее преображение не завершилось,а только набирает обороты. Саша, благодаря косметологу, приобрела четкий контурлица и скулы. Приятные черты в ее образ внесли длинные волосы и новый гардероб.Иосифу Оганесяну тоже пришлось отвечать на многочисленные вопросы. "На данный момент мы не беременны", написал участник телешоу.