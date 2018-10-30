Саша Черно опровергла слухи о своей беременности. Звезда
Дома-2 разочаровала поклонников, объяснив, что они неверно
истолковали намеки ее жениха Иосифа Оганесяна.
Саша Черно опровергла слухи о своей беременности. Звезда
"Дома-2" разочаровала поклонников, объяснив, что они неверно
истолковали намеки ее жениха Иосифа Оганесяна.
Шквал поздравлений со скорым прибавлением в семействе
обрушился на Сашу Черно после того, как ее жених опубликовал в Instagram снимок УЗИ. В подписи
под фото подписчики увидели намек на то, что результаты исследования
принадлежат его невесте.
Однако выяснилось, что фанаты звезд реалити-шоу
поторопились. Саша заявила, что пока беременеть не собирается. По словам Черно,
ей предстоит пропить курс таблеток и сбросить пару десятков килограммов прежде,
чем она решится завести ребенка.
"Нет, ребятки. Я не беременна. Мне в целом беременеть
ближайшие месяца два нельзя. Нужно скинуть 10-15 килограммов и пройти курс
лечения. Пополнение будет, будем работать над этим во время медового месяца на
отдыхе", – написала Саша. Тем не менее, она поблагодарила фанатов за то,
что они радуются за нее с Иосифом и высказывают свою поддержку.
22 октября Саша Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС.
Церемония бракосочетания звезд телепроекта "Дом-2" назначена на 22
декабря, напоминает "Вокруг ТВ". К этому времени Черно планирует
сбросить более десяти килограммов, а еще больше – после свадьбы. Саша
подчеркивает, что намерена похудеть, и только потом рожать ребенка.
Поклонникам звезда сообщает, что ее преображение не завершилось,
а только набирает обороты. Саша, благодаря косметологу, приобрела четкий контур
лица и скулы. Приятные черты в ее образ внесли длинные волосы и новый гардероб.
Иосифу Оганесяну тоже пришлось отвечать на многочисленные вопросы. "На данный момент мы не беременны", написал участник телешоу.