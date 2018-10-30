В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции». Творческие работы подготовили дети в возрасте от 6 до 14 лет.Каждый участник постарался с помощью красок и графики показать работу мамы или папы такой, какой он ее видит. Юные участники направили более 30 рисунков для участия в конкурсе и отнеслись серьезно к созданию творческих работ.Во главе с председателем Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяной Косаревич, члены совета, которые вошли в состав конкурсной комиссии, ознакомились с работами, подготовленными детьми сотрудников московского гарнизона полиции. Перед жюри стоял нелегкий выбор, ведь отобранные рисунки будут направлены в МВД России для участия во Всероссийском этапе.По решению жюри победителями регионального этапа конкурса стали работы Натальи Самойловой (9 лет), дочери инспектора ОМПО УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве майора внутренней службы Николая Самойлова, Кирилла Комаленкова (7 лет), сына психолога ОМПО УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве капитана внутренней службы Анастасии Выриковой и Маргариты Лелявской (14 лет), дочери госинспектора 2 отделения МО ГИБДД ТНРЭР №1 ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции Ольги Пархоменко.Цель мероприятия – повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве