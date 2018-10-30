Подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика мужчину едва доставили в отделение полиции. Разъяренные горожане требовали выдачи педофила и намеревались его линчевать.

Подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика мужчину едвадоставили в отделение полиции. Разъяренные горожане требовали выдачи педофила инамеревались его линчевать.39-летний подозреваемый жил по соседству со своей жертвой. Поданным Следственного комитета, 23 октября мужчина заманил 7-летнего мальчика ксебе в квартиру. Там он надругался над ребенком и убил его. После чего положилтело в сумку, вывез за город и попытался спрятать в лесополосе, неподалеку отсвоей дачи.Тело ребенка нашли лишь спустя неделю после пропажи. Сейчаспродолжается допрос задержанного и осмотр места происшествия, передает РЕН ТВ.