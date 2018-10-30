Упавший на авианосец Адмирал Кузнецов кран оставил дырку размером 4 на 5 метров, но ремонт можно будет сделать легко и быстро и за невеликие деньги. В этом журналистов заверил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Упавший на авианосец "Адмирал Кузнецов" кран оставил дырку размером 4 на 5 метров, но ремонт можно будет сделать "легко и быстро" и за "невеликие деньги". В этом журналистов заверил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. В Кремле следят за ситуацией с авианосцем и ориентируются на информацию ОСК."Речь идет о ремонте металлических конструкций, — цитирует главу ОСК РИА Новости. — Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы".Как пояснил в свою очередь начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев, дырка пришлась на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы.Элекстросетевой холдинг "Россети" по итогам внутренней проверки по факту инцидента на судоремонтном заводе не выявил нарушений энергоснабжения на предприятии. Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме. С 12:00 29 октября по 11:30 30 октября, отключений в сетях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго", питающих 82 судоремонтный завод в Рослякове, не было. Внутренняя проверка была организована главным инженером ПАО "Россети" Дмитрием Гвоздевым, отмечает ТАСС.В ночь на 30 октября в Мурманске во время планового выхода тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" крупнейший в России плавучий док ПД-50 затонул. В результате инцидента пострадали четыре человека. Сам корабль был отбуксирован на другой судостроительный завод, он пришвартован на 24-м причале.