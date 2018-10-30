12-й тур российской премьер-лиги завершился встречей в Казани, где Рубин на своем стадионе принимал московский Спартак. Игра завершилась ничейным исходом – 1:1. Для красно-белых этот матч стал вторым кряду, в котором он не побеждает без своего экс-наставника Массимо Карреры.

12-й тур российской премьер-лиги завершился встречей в Казани, где "Рубин" на своем стадионе принимал московский "Спартак". Игра завершилась ничейным исходом – 1:1. Для "красно-белых" этот матч стал вторым кряду, в котором он не побеждает без своего экс-наставника Массимо Карреры.Команды выдали упорный матч, голы в котором были забиты лишь в заключительные 15 минут. Сначала на 78-й минуте главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота казанцев и Дмитрий Комбаров вывел свою команду вперед. Однако в добавленное время наставник "Рубина" Курбан Бердыев выпустил на поле защитника Егора Сорокина, который после навеса с углового первым же касанием забил ответный гол и принес своей команде ничью.После 12-го тура обе команды имеют в своем активе по 19 очков и располагаются на соседних позициях в турнирной таблице – "Спартак" занимает шестую, а "Рубин" — седьмую строчку.