В очередной раз стало известно, что казанский футбольный клуб Рубин имеет определенные финансовые проблемы. В понедельник, 29 октября, эту информацию подтвердил главный тренер команды Курбан Бердыев.

В очередной раз стало известно, что казанский футбольный клуб "Рубин" имеет определенные финансовые проблемы. В понедельник, 29 октября, эту информацию подтвердил главный тренер команды Курбан Бердыев.Ранее о трудностях "Рубина" стало известно после того, как об этом рассказал заслуженный тренер СССР Герман Зонин со ссылкой на слова Бердыева. Наставник Казанцев во время пресс-конференции это подтвердил."Он переживает за клуб, спрашивал, как идут дела, — прокомментировал разговор Бердыев, которого цитирует ТАСС. — Я ему ответил, что есть определенные проблемы, но они решаемы, так и поговорили. У нас всегда чего-то не хватает".Напомним, что "Рубину" запрещено участвовать в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.