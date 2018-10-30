Две машины Toyota Alphard комплектацией Executive Lounge вышли на 9 350 000 рублей

Две машины Toyota Alphard комплектацией Executive Lounge вышли на 9 350 000 рублейВладимирские активисты выявили очень дорогостоящую закупку, которая даже попала в федеральный «Индекс расточительности» за этот год.Речь идет о закупке федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Они прибрели два роскошных автомобилей.Две машины Toyota Alphard комплектацией Executive Lounge вышли на 9 350 000 рублей.В автомобилях тонированные задние стекла, ручки дверей с хромированной накладкой, они оснащены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной обивкой и вставками «под дерево», там есть ионизатор воздуха, сидения обиты кожей, подключена аудиосистема премиум-класса.«Почти 4,7 миллионов рублей за каждую машину –очень серьезные деньги. Вряд ли учреждение приобрело эти минивэны для перевозки сотрудников и решения повседневных транспортных проблем. Скорее всего, автомобили нужны руководству института и его VIP-гостям», – считают активисты.