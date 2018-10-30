Ирина Салтыкова произвела фурор среди поклонников. Популярная исполнительница, которая в свои чуть за 50 может составить конкуренцию молодым красоткам, вышла на сцену в суперкоротком платье.
Ирина Салтыкова произвела фурор среди поклонников. Популярная исполнительница, которая в свои "чуть за 50" может составить конкуренцию молодым красоткам, вышла на сцену в суперкоротком платье.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Салтыкова опубликовала новую фотографию. На снимке артистка запечатлена поющей на сцене. Для своего выступления певица выбрала ультракороткое черное платье с впечатляющим декольте и пышной трехъярусной юбкой, прикрывающей живот. Образ завершали босоножки на длинном каблуке с эффектными перьями.
Пользователи Сети пришли в восторг от провокационного образа артистки. "Ого!!👍🏻 ножки шикарные! Глаз не оторвать! Первый раз, это женщине говорю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Шикарная", "Кайф", "Это замечательно)", "....Сногшибательна...", "Ирусик ты принцесса😇 цёмки бомки тебя солнышко", "Ирина, как всегда сексуальна и роскошна!!!" – восхитились поклонники.
Впрочем, не все оценили наряд Ирины Салтыковой по достоинству. Многие комментаторы сочли платье артистки вульгарным. "Мне кажется перебор... это не ваше платье. Тити наружу, перья тоже", "Гипюр, воланы, перья и вываливающаяся грудь, это пошло", "Извините, но талия, под грудью, это уродует", "Мне кажется фото) немного) пошловатое) но вы как всегда прекрасны)))", "Кошмар. Скоро останутся глаза и сиськи", – высказались расстроенные фанаты.
Отметим, что Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х годах певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".