Ирина Салтыкова произвела фурор среди поклонников. Популярная исполнительница, которая в свои чуть за 50 может составить конкуренцию молодым красоткам, вышла на сцену в суперкоротком платье.

Ирина Салтыкова произвела фурор среди поклонников. Популярная исполнительница, которая в свои "чуть за 50" может составить конкуренцию молодым красоткам, вышла на сцену в суперкоротком платье.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Салтыкова опубликовала новую фотографию. На снимке артистка запечатлена поющей на сцене. Для своего выступления певица выбрала ультракороткое черное платье с впечатляющим декольте и пышной трехъярусной юбкой, прикрывающей живот. Образ завершали босоножки на длинном каблуке с эффектными перьями.Пользователи Сети пришли в восторг от провокационного образа артистки. "Ого!!👍🏻 ножки шикарные! Глаз не оторвать! Первый раз, это женщине говорю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Шикарная", "Кайф", "Это замечательно)", "....Сногшибательна...", "Ирусик ты принцесса😇 цёмки бомки тебя солнышко", "Ирина, как всегда сексуальна и роскошна!!!" – восхитились поклонники.Впрочем, не все оценили наряд Ирины Салтыковой по достоинству. Многие комментаторы сочли платье артистки вульгарным. "Мне кажется перебор... это не ваше платье. Тити наружу, перья тоже", "Гипюр, воланы, перья и вываливающаяся грудь, это пошло", "Извините, но талия, под грудью, это уродует", "Мне кажется фото) немного) пошловатое) но вы как всегда прекрасны)))", "Кошмар. Скоро останутся глаза и сиськи", – высказались расстроенные фанаты.Отметим, что Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х годах певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".