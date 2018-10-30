Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова продемонстрировала необычный наряд на премьере российского фильма про Крымский мост. Фотографию нового образа она разместила на своей странице в Instagram.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова продемонстрировала необычный наряд на премьере российского фильма про Крымский мост. Фотографию нового образа она разместила на своей странице в Instagram.В понедельник Захарова посетила показ картины режиссера Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью", который прошел в концертном зале "Зарядье". Для мероприятия она выбрала национальный ташкентский халат. "@genavramenko точно отметил мое сегодняшнее халатное отношение к работе. Не удержалась и пришла на премьеру фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" в ташкентской обновке", – подписала фотографию дипломат.Многим подписчикам понравился костюм Захаровой: "Мария, Вы очаровательны!", "Очень красиво!", "Чудесный чапан! Обалденная вышивка", "Вам все идет, наша любимая Мария!", "Лучшее халатное отношение к работе, наверное". Некоторые пользователи попытались ответить ей шуткой: "Хорошо хоть не в ночнушке", "Не хватает бигуди".Ранее Мария Захарова давала интервью ведущему телеканала "Москва 24" и для разговора выбрала красивое розовое платье с цветочным узором. Пользователи отметили, что у дипломата очень хороший вкус: "Такой нежный образ", "Цветочек МИД!", "Такой интересный контраст: воздушное нежное платье и серьезный, глубокий взгляд. Вам невероятно идет!".