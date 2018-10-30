Вратарь Краснодара Андрей Синицын прокомментировал
победу над ЦСКА. Он рассказал, как футбольный клуб играет без полузащитника Павла
Мамаева, находящимся под стражей в СИЗО из-за устроенного вместе с Александром Кокориным дебошем в столице.
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал
победу над ЦСКА. Он рассказал, как футбольный клуб играет без полузащитника Павла
Мамаева, находящимся под стражей в СИЗО из-за устроенного вместе с Александром Кокориным дебошем в столице.
Синицын отметил,
что команда пристально следит за тем, что происходит с Мамаевым, но никак не
может повлиять на ситуацию. Также оказалось, что "Краснодар" может успешно играть
и без своего полузащитника.
Это
показала победа над ЦСКА. "Количество
моментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда не
потеряла много. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла", – цитирует
Синицына газета "Известия".
Напомним, матч ЦСКА-Краснодар состоялся
28 октября в рамках чемпионата России. Он закончился со счетом 1:2 в пользу кубанской
команды.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были
арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы
одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Виталия
Соловчука. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
Как писали "Дни.ру",
Павлу Мамаеву ежедневно приходит до 50 писем от болельщиков, которые поддерживают
его морально. Некоторые из них – в стихах. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова,
в настоящее время футболисты в СИЗО ни в чем не нуждаются и эмоционально
успокоились.