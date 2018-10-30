Вратарь Краснодара Андрей Синицын прокомментировал победу над ЦСКА. Он рассказал, как футбольный клуб играет без полузащитника Павла Мамаева, находящимся под стражей в СИЗО из-за устроенного вместе с Александром Кокориным дебошем в столице.

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировалпобеду над ЦСКА. Он рассказал, как футбольный клуб играет без полузащитника ПавлаМамаева, находящимся под стражей в СИЗО из-за устроенного вместе с Александром Кокориным дебошем в столице.Синицын отметил,что команда пристально следит за тем, что происходит с Мамаевым, но никак неможет повлиять на ситуацию. Также оказалось, что "Краснодар" может успешно игратьи без своего полузащитника.Этопоказала победа над ЦСКА. "Количествомоментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда непотеряла много. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла", – цитируетСиницына газета "Известия".Напомним, матч ЦСКА-Краснодар состоялся28 октября в рамках чемпионата России. Он закончился со счетом 1:2 в пользу кубанскойкоманды.Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин былиарестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главыодного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей ВиталияСоловчука. Они находятся в СИЗО "Бутырка".Как писали "Дни.ру",Павлу Мамаеву ежедневно приходит до 50 писем от болельщиков, которые поддерживаютего морально. Некоторые из них – в стихах. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова,в настоящее время футболисты в СИЗО ни в чем не нуждаются и эмоциональноуспокоились.