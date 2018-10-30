Два человека серьезно пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающей базе в Нижневартовском районе Югры, где во вторник вспыхнули два резервуара. Из-за разлившегося топлива огонь охватил площадь порядка 1 тысячи квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.

Два человека серьезно пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающей базе в Нижневартовском районе Югры, где во вторник вспыхнули два резервуара. Из-за разлившегося топлива огонь охватил площадь порядка 1 тысячи квадратных метров. В настоящее время, как отмечает "Интерфакс", пожар локализован.ЧП произошло на нефтебазе Хохряковского месторождения, которое обслуживает компания "Варьеганнефтегаз". По предварительной версии, возгорание произошло в результате разгерметизации одного из 2,5-тонных резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Один из них частично заполнен нефтью, другой — водонефтяной эмульсией.Первоначально сообщалось, что нефтепродукты из пробитой цистерны разлились по площади около трех квадратных километров, но огонь распространился на тысячу квадратных метров."Фактически возгорание локализовано обвалованием резервуаров. За его пределы огонь не выходит", — сообщили в региональном главке МЧС.Травмы в результате инцидента получили двое рабочих, с многочисленными ушибами и травмами позвоночника их доставили в больницу Нижневартовска.