В интервью программе Познер на Первом канале министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах ведомства со временем повысить так называемый налог на роскошь. Однако замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную он счел нецелесообразной.

В интервью программе "Познер" на Первом канале министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах ведомства со временем повысить так называемый налог на роскошь. Однако замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную он счел нецелесообразной.Глава Минфина России отметил, что разница в уровне доходов граждан создает социальную напряженность, которую многие предлагают решить дополнительными сборами с тех, кто получает больше. "Нам часто говорят: давайте повысим налоги для богатых. И со временем мы это сделаем – повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", – цитирует Антона Силуанова.Многие россияне расценили эти сообщения как обещание увеличить сбор с богатых россиян. Однако согласно некоторым данным, в СМИ попала неточная цитата министра. Утверждается, что глава Минфина напомнил об уже существующем налоге на роскошь, передает . Дескать, такой сбор уже существует и пока увеличивать его не планируется.Также Антон Силуанов счел нецелесообразной замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, на которой настаивают некоторые эксперты ради, как они утверждают, эффекта социальной справедливости. "Богатые – люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение", – отметил министр. Он выразил опасение, что после введения прогрессивной шкалы налогообложения состоятельные люди и вовсе начнут выводить свои деньги из России.Материал дополняется