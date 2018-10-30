Певица завершила сибирский гастрольный тур со спектаклем Калина красная. Поклонники увидели артистку в новом образе.

Певица завершила сибирский гастрольный тур со спектаклем "Калина красная". Поклонники увидели артистку в новом образе.Вместе с труппой театра "Русскаяпесня" Надежда Бабкина посетила Новосибирск, Омск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижневартовск и Сургут. Фотографии из тура она выложила на свою страницу в Instagram.Кадры,сделанные помощниками певицы за кулисами и во время представления, привелипоклонников Бабкиной в восторг. На время выступлений жгучая брюнетка сталаблондинкой, надев парик.Россияне считают, что новый имиджочень идет Надежде Бабкиной. "Как вам к лицу светлые длинные локоны! Может перекраситесьв реальной жизни?", "Вам неплохо быть блондинкой", "Да, намногомоложе", "Шикарная", "Вам так идут светлые волосы! Красота! Я сразу не узналаВас!", – прокомментировали преображение певицы пользователи соцсети.Отметим, из-за гастролей Надежде Бабкинойпришлось временно отказаться от участия в "Модномприговоре". На съемках последнего пула программы о стиле артисткузаменила Екатерина Скулкина.Ранее,изучив старые и новые фотографии Бабкиной,кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев предположил,какие именно операции перенесла Надежда Бабкина. В частности, по мнениюэксперта, могла быть выполнена эндоскопическая подтяжка лба, лица и шеи.