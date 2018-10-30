Певица завершила сибирский гастрольный тур со спектаклем Калина красная. Поклонники увидели артистку в новом образе.
Певица завершила сибирский гастрольный тур со спектаклем "Калина красная". Поклонники увидели артистку в новом образе.
Вместе с труппой театра "Русская
песня" Надежда Бабкина посетила Новосибирск, Омск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижневартовск и Сургут. Фотографии из тура она выложила на свою страницу в Instagram.
Кадры,
сделанные помощниками певицы за кулисами и во время представления, привели
поклонников Бабкиной в восторг. На время выступлений жгучая брюнетка стала
блондинкой, надев парик.
Россияне считают, что новый имидж
очень идет Надежде Бабкиной. "Как вам к лицу светлые длинные локоны! Может перекраситесь
в реальной жизни?", "Вам неплохо быть блондинкой", "Да, намного
моложе", "Шикарная", "Вам так идут светлые волосы! Красота! Я сразу не узнала
Вас!", – прокомментировали преображение певицы пользователи соцсети.
Отметим, из-за гастролей Надежде Бабкиной
пришлось временно отказаться от участия в "Модном
приговоре". На съемках последнего пула программы о стиле артистку
заменила Екатерина Скулкина.
Ранее,
изучив старые и новые фотографии Бабкиной,
кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев предположил,
какие именно операции перенесла Надежда Бабкина. В частности, по мнению
эксперта, могла быть выполнена эндоскопическая подтяжка лба, лица и шеи.