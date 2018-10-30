В магазине Google Play вскоре может появиться новый вид подписки — Play Pass. В рамках этой услуги пользователи, вместо того чтобы приобретать программы по отдельности, смогут получить доступ к пакету приложений и игр стоимостью в сотни долларов за фиксированную ежемесячную плату.

В магазине Google Play вскоре может появиться новый вид подписки — Play Pass. В рамках этой услуги пользователи, вместо того чтобы приобретать программы по отдельности, смогут получить доступ к пакету приложений и игр "стоимостью в сотни долларов" за фиксированную ежемесячную плату.Отсылки к Play Pass были найдены в коде APK-файла Google Play, сообщает XDA-Developers. Кроме того, будет ли им интересна такая возможность, спрашивали у пользователей приложения Google Opinion Rewards.Google Play зарабатывает меньше, чем Apple App Store, и новый вид подписки поможет поисковику улучшить ситуацию. Однако успех идеи во многом будет зависеть от реализации: например, по какому принципу Google будет отбирать приложения для комплекта, и как она объяснит, чем они лучше бесплатных аналогов.∎Установка сервисов Google будет стоить производителям до 40 долларов читайте такжеСроки запуска Play Pass не уточняются. Также неясно, как много компания запросит за доступ к премиальному контенту.