Жизнь Ксении Бик – это череда испытаний. Когда рядом был любимый муж Дмитрий Марьянов, все как-то легче переносилось. Но уже год как его нет. И все беды набросились с новой силойю

Жизнь Ксении Бик – это череда испытаний. Когда рядом был любимый муж Дмитрий Марьянов, все как-то легче переносилось. Но уже год как его нет. И все беды набросились с новой силойюСегодня рядом с Ксенией ее мама. Бик называет ее "Мой Личный Персональный Ангел". "Когда с трудом могла передвигаться, болела каким—то парапсориазом (100 процентов моей кожи отсутствовало вообще!)‚ ломала позвоночник, болела этим же парапсориазом в 2016 году, когда положила Димку с тромбом, когда уехала в огромную и чужую Москву с Анфиской в рюкзаке, когда рыдала по ночами, весила 51 кг, не спала месяцами,не ела неделями, вкалывала себе каждый день баралгин, когда вечно выбирала самый тяжелый путь из всех предложенных... Продолжать могу бесконечно. Но во всех этих ситуациях мне помогала мама. Мамулечка! Мамочка! Бабон", – приводит слова Бик "Экспресс-газета"."Дни.ру" обратились за консультацией к дерматологу, чтобы выяснить: почему с Бик слезла кожа – не змея ли она? "Парапсориаз – тяжелое кожное заболевание, которое крайне трудно поддается лечению, – пояснил специалист. – Его симптомы. проявляются в виде рубцов, сыпи. Часто, как в случае с Бик, возникают рецидивы. Вылечить его до конца почти невозможно. Многим пациентам с парапсориазом не помогают даже кортикостероидные (стероидные гормоны – Прим. ред) мази. В этом случае назначают противоопухолевые иммунодепрессанты".Помимо болезней, огорчает Ксению Бик и арест отца Владимира Бика. В президентство Виктоар Януковича он возглавлял департамент контрразвеки СБУ. А после госпереворота его отправили за решетку по обвинению в госизменеи с пристрастием допрашивали в местных подвалах. А теперь ему грозит огромный тюремный срок. Именно по причине заключения он не смог попасть в Москву на похороны зятя. В середине октября его перевели под домашний арест.