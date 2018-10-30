43-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО в квартире одного из жилых домов на Перовской улице выявили и ликвидировали наркопритон.Полицейские установили, что 43-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения изъяты металлическая ложка и три шприца, в одном из которых находилось неизвестное вещество. Исследованием установлено, что данное вещество содержит наркотическое средство – героин, массой не менее 0,5 грамма.Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73