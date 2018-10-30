Новым тренером московского Спартака, скорее всего, станет Олег Кононов. Окончательное решение остается за владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который сейчас находится за пределами России.

Новым тренером московского "Спартака", скорее всего, станет Олег Кононов. Окончательное решение остается за владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который сейчас находится за пределами России.Кандидатура Кононова согласована с руководством клуба и улажены детали контракта. Олег Кононов сформировал свой тренерский штаб и составил план работы, утверждает "Спорт-Экспресс". Подписание контракта с 52-летний Олегом Кононовым произойдет после возвращения Леонида Федуна в Москву.Пока же Олег Кононов остается главным тренером тульского "Арсенала". Именно он будет руководить действиями туляков в матче Кубка России против грозненского "Ахмата". Спартаковцы готовятся к кубковому матчу с махачкалинским "Анжи" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо.