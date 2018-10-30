Стало известно имя возможного будущего соперника российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Абсолютный бойцовский чемпион рассматривает возможность проведения боя между россиянином и бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

Стало известно имя возможного будущего соперника российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Абсолютный бойцовский чемпион рассматривает возможность проведения боя между россиянином и бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.Напомним, что Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Российский боец из Дагестана завоевал свой титул, одержав победу над Элом Яквинтой. Затем он успешно его защитил в бою с ирландцем Конором Макгрегором.Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на MMA Team Dagestan, бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером находится в разработке. Последний провел свой предыдущий бой в ноябре прошлого года, одолев Майкла Биспинга, что принесло ему титул в среднем весе. Позже из-за проблем со здоровьем ему пришлось от титула отказаться.