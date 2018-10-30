Продолжается разбирательство между представителями лондонского посольства Эквадора и основателем WikiLeaks, который скрывается в нем от британских властей с 2012 года. Суд отклонил претензии австралийца к дипмиссии по поводу невыносимых, по его словам, условий содержания.

Продолжается разбирательство между представителями лондонского посольства Эквадора и основателем WikiLeaks, который скрывается в нем от британских властей с 2012 года. Суд отклонил претензии австралийца к дипмиссии по поводу невыносимых, по его словам, условий содержания, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Ранее сообщалось, что 13 октября посольство Эквадора ввело для Ассанжа новые правила поведения. Его обязали соблюдать личную гигиену, запретили пользоваться посольским Wi-Fi и даже обязали самостоятельно покупать себе еду.Через неделю Ассанж подал в суд на посольство Эквадора, обвинив его представителей в нарушении собственных прав и свобод. Власти страны, укрывающей австралийца, эти требования отклонили.По словам генпрокурора Эквадора Иниго Сальвадора, проживание Ассанжа обошлось стране в 6 миллионов долларов. Впрочем, добавил чиновник, если бывший хакер будет соблюдать новые правила, он может находиться в посольстве столько, сколько захочет.Ассанж заявил также, что готов покинуть посольство Эквадора, если британские власти обещают не экстрадировать его в США.