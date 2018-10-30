Наставник фигуристки Алексей Мишин рассказал о необычном элементе с раздеванием, который стал одним из самых ярких моментов победного для нее Гран-при Канады. После этого триумфа 21-летняя Елизавета Туктамышева по праву вернулась в элиту фигурного катания.

Наставникфигуристки Алексей Мишин рассказал о необычном элементе с раздеванием, которыйстал одним из самых ярких моментов победного для нее Гран-при Канады. После этоготриумфа 21-летняя Елизавета Туктамышева по праву вернулась в элитуфигурного катания.Особеннопоклонникам запомнился момент произвольной программы, когда спортсменка снимаеткостюм и остается в одном нижнем белье. Тренер Туктамышевой признался, чтоэто была его идея.АлексейМишин против ханжества и условностей. "Во времена социализма говорили: сексанет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных…Сейчас вообще оченьмногие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет", -цитирует наставника Life.ru.Тренеротметил, что мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что имнравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет. Чтокасается Елизаветы Туктамышевой, то Мишин восхищен своей подопечной.По его словам, женщина, имеющая в своем арсенале тройной аксель,живет в другой эпохе. "А судьи такого акселя в жизни не видели, такогокачественного исполнения. Что с них требовать?.. Главное – оценка самихспортсменов. Они высоко ценят то, как этот элемент исполняет Лиза", – заключилспециалист.Напомним, 21-летняя Елизветавпервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Спортсменкаобогнала японку Мако Ямаситу и соотечественницу Евгению Медведеву.