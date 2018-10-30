Наставник
фигуристки Алексей Мишин рассказал о необычном элементе с раздеванием, который
стал одним из самых ярких моментов победного для нее Гран-при Канады. После этого
триумфа 21-летняя Елизавета Туктамышева по праву вернулась в элиту
фигурного катания.
Наставник
фигуристки Алексей Мишин рассказал о необычном элементе с раздеванием, который
стал одним из самых ярких моментов победного для нее Гран-при Канады. После этого
триумфа 21-летняя Елизавета Туктамышева по праву вернулась в элиту
фигурного катания.
Особенно
поклонникам запомнился момент произвольной программы, когда спортсменка снимает
костюм и остается в одном нижнем белье. Тренер Туктамышевой признался, что
это была его идея.
Алексей
Мишин против ханжества и условностей. "Во времена социализма говорили: секса
нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных…Сейчас вообще очень
многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет", -
цитирует наставника Life.ru.
Тренер
отметил, что мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что им
нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет. Что
касается Елизаветы Туктамышевой, то Мишин восхищен своей подопечной.
По его словам, женщина, имеющая в своем арсенале тройной аксель,
живет в другой эпохе. "А судьи такого акселя в жизни не видели, такого
качественного исполнения. Что с них требовать?.. Главное – оценка самих
спортсменов. Они высоко ценят то, как этот элемент исполняет Лиза", – заключил
специалист.
Напомним, 21-летняя Елизвета
впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Спортсменка
обогнала японку Мако Ямаситу и соотечественницу Евгению Медведеву.