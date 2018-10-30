Фенербахче рассматривает Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост главного тренера. Предыдущий наставник турецкого клуба голландец Филипп Коку был отправлен в отставку в понедельник.

"Фенербахче" рассматривает Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост главного тренера. Предыдущий наставник турецкого клуба голландец Филипп Коку был отправлен в отставку в понедельник.Стал известен список кандидатов на замещение вакантной должности. В их число вошел и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Турецкую сторону впечатлило выступление сборной России на чемпионате мира и в Лиге наций.Однако появление Черчесова в Стамбуле маловероятно. Руководство РФС не заинтересовано в совмещении главным тренером сборной России двух постов. По той же причине вряд ли Станислав Саламович станет главным тренером московского "Спартака".