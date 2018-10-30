У находящегося в Бутырском СИЗО футболиста Краснодара Павла Мамаева сменился сосед по камере. Им стал предприниматель, проходящей по делу о мошенничестве.

У находящегося в Бутырском СИЗО футболиста "Краснодара" Павла Мамаева сменился сосед по камере. Им стал предприниматель, проходящей по делу о мошенничестве.Новым сокамерником Мамаева предприниматель Константин Дыдыгин. У Павла сложились хорошие отношения с новым соседом. Например, они вместе посещают тренажерный зал, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его младший брат Кирилл обвиняются в избиении водителя одной из телеведущих и главы департамента Минпромторга Дениса Пака. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Все трое взяты под стражу до 8 декабря.