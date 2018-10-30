ДТП в историческом центре Владимира. Иномарку вынесло на тротуар, в результате пострадал один пешеход. Происшествие случилось около 10-ти часов утра. По предварительной информации ГИБДД, молодой человек 1991 года рождения на автомобиле Мицубиси Аутлендер поворачивал с улицы Гагарина на Большую Московскую, и вдруг потерял управление.

ДТП в историческом центре Владимира. Иномарку вынесло на тротуар, в результате пострадал один пешеход. Происшествие случилось около 10-ти часов утра. По предварительной информации ГИБДД, молодой человек 1991 года рождения на автомобиле "Мицубиси Аутлендер" поворачивал с улицы Гагарина на Большую Московскую, и вдруг потерял управление. Иномарку вынесло на тротуар. При этом она задела фонарный столб, сбила пешехода, и врезалась в фасад здания по адресу Большая Московская, 19. Официально это здание считается старыми Торговыми рядами. О сбитом пешеходе известно, что это мужчина 1965 года рождения. Он двигался на встречу автомобилю. После наезда врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, и перелом лобной кости. Мужчину увезли в реанимацию. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии - в том числе проверяется исправность автомобиля, и состояние водителя. Не исключено, что возмещать он будет не только тяжкий вред здоровью пешехода, но и ущерб историческому зданию. По закону, если пострадавший скончается, водителя ждет уголовная ответственность.