Смелый проект опубликовал в соцсети министр инфраструктуры
Украины Владимир Омелян. Он назвал Незалежную будущим мировым центром по
производству батарей и электрокаров.
Смелый проект опубликовал в соцсети министр инфраструктуры
Украины Владимир Омелян. Он назвал Незалежную будущим мировым центром по
производству батарей и электрокаров.
Логика украинского чиновника проста. Крупные залежи лития и
кобальта обеспечат стране лидерство в производстве батарей и электрокаров. А
чтобы проект воплотился в реальность, надо немного – Верховной раде принять составленный Омеляном 15-летний план превращения Украины в суперцентр
по обеспечению мира этой техникой.
Пользователи Facebook
не сразу поняли – шутит министр или серьезен. Судя по комментариям, победила
вторая точка зрения, после чего у чиновника диагностировали шизофрению.
Тем не менее, Омеляна пытались привести в чувство, напоминая
ему, чем на самом деле богат Киев. Ему напомнили, что месторождения кобальта и
лития, на которые министр возлагает столь большие надежды, давно "отдали
за копейки в нужные руки". А Киев сегодня, скорее всего, может стать
центром вымирания.
Общими усилиями комментаторы собрали в посте все достоинства
нынешней Украины. Страну, по общему мнению, можно назвать центром "нищеты,
криминала и бегства населения", а также коррупции и вранья.
При этом пользователи вспомнили обещания президента
Незалежной. Если верить Петру Порошенко, Украина уже стала космической, ядерной
и аграрной сверхдержавой, а также газовым хабом.
Украинского министра также назвали сказочником. Омеляну напомнили,
что для производства этих батарей и электрокаров нужны технологии, остатки
которых нынешняя власть успешно уничтожает и распродает.