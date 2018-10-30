Смелый проект опубликовал в соцсети министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он назвал Незалежную будущим мировым центром по производству батарей и электрокаров.

Смелый проект опубликовал в соцсети министр инфраструктурыУкраины Владимир Омелян. Он назвал Незалежную будущим мировым центром попроизводству батарей и электрокаров.Логика украинского чиновника проста. Крупные залежи лития икобальта обеспечат стране лидерство в производстве батарей и электрокаров. Ачтобы проект воплотился в реальность, надо немного – Верховной раде принять составленный Омеляном 15-летний план превращения Украины в суперцентрпо обеспечению мира этой техникой.Пользователи Facebookне сразу поняли – шутит министр или серьезен. Судя по комментариям, победилавторая точка зрения, после чего у чиновника диагностировали шизофрению.Тем не менее, Омеляна пытались привести в чувство, напоминаяему, чем на самом деле богат Киев. Ему напомнили, что месторождения кобальта илития, на которые министр возлагает столь большие надежды, давно "отдализа копейки в нужные руки". А Киев сегодня, скорее всего, может статьцентром вымирания.Общими усилиями комментаторы собрали в посте все достоинстванынешней Украины. Страну, по общему мнению, можно назвать центром "нищеты,криминала и бегства населения", а также коррупции и вранья.При этом пользователи вспомнили обещания президентаНезалежной. Если верить Петру Порошенко, Украина уже стала космической, ядернойи аграрной сверхдержавой, а также газовым хабом.Украинского министра также назвали сказочником. Омеляну напомнили,что для производства этих батарей и электрокаров нужны технологии, остаткикоторых нынешняя власть успешно уничтожает и распродает.