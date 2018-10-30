30.10.2018

2018-10-30 10:40:50

Угнавшего машину у пенсионера жителя Подмосковья задержали с погоней

В полицию обратился 80-летний житель города Куровское Московской области. Он рассказал, что его машину, припаркованную возле подъезда, кто-то угнал. Автомобиль и похитителя обнаружили в районе Железнодорожной улицы, передает . Угонщик попытался скрыться, однако его задержали. 28-летний мужчина признался, что хотел сдать чужое транспортное средство в пункт приема металлолома. Теперь ему грози до десяти лет тюрьмы.