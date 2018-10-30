-Рабе! Мой сын- самый отъявленный хулиган! Он никого не слушает. Его невозможно наказать, он ничего не боиться! Помогите мне его приструнить, умоляю!
Ребе подумал и взял сына к себе на три дня. Но в тот же день он его вернул сословами ""Заберите своего гаденыша!"". Тогда отец отвел мальчика к старейшене. Но ситуация повторилась. Тогда измученный отец отдал его батюшке. Мальчика не вернули ни вечером, ни через три дня. Через неделю отец приходит и видит, что его сынуля знает все молитвы, ходит на каждую службу, бьет поклоны, чистит, моет и убирает практически весь приход и вообще ведет себя как агнец Божий.
-Сына! Что с тобой сделали? Неужели ты стал православным? Тебя били? Чем они тебя так напугали?
-Папа, какое били! Просто когда я пришел в церковь и уви
еще анекдот!